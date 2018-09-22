"Не стоит топить алкоголем". Осенняя депрессия и как с ней бороться

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. В конце сентября в соцсетях традиционно пользуются популярностью интернет-мемы про депрессию — осеннюю хандру высмеивают в разных шуточных ситуациях. И неслучайно: недостаток солнца, лужи под ногами, отсутствие витаминов — все эти, казалось бы, мелочи становятся причиной сезонного упадка сил практически у всех. По наблюдениям психоаналитиков, из года в год в это время происходит всплеск аффективных расстройств. РИА Новости поинтересовалось у специалистов, как подготовиться к осени и чем хандра отличается от обычного плохого настроения.

Грусть заставляет прятаться в пещеру

В сентябре-октябре меняется природный режим: дни все короче, человек ощущает снижение общего тонуса, тянет на сладкое. Остро чувствуется сонливость — есть желание пораньше лечь в кровать, а утром подольше поваляться в теплой постели. Тоска и необъяснимая меланхолия наваливаются тяжелым грузом.

Сезонная хандра, от которой страдают практически все люди на земле, возникает далеко не просто так. Виной всему, как считают психологи, — эволюция. Кандидат психологических наук Мария Киселева поясняет, что такие особенности поведения достались нам от древних людей: тогда без метеорологических станций и прикладных знаний о природе организм сам сигнализировал об изменениях погодных условий.

"Например, если давление падает, значит, есть риск урагана — нужно искать укрытие. Древний человек испытывал тревогу, искал, где спрятаться. Некоторые и сейчас несут в себе такую "метеостанцию", их еще называют метеозависимыми", — комментирует она.

При этом, по мнению Киселевой, желание людей связать плохое настроение и апатию с погодными условиями слишком преувеличено.

"Многие жалуются на плохое самочувствие в осенне-зимний период и смело называют это депрессией. Спешу огорчить: настоящей депрессии подвержено очень мало людей. Если мы говорим о реальном тяжелом заболевании, то это всего один процент, если о сезонном — не более трех процентов. И метеозависимых, кто действительно чувствует малейшие изменения в природе, тоже мало — всего около трех процентов", — приводит цифры психолог.

Как не спутать болезнь с тоской

Специалисты тем не менее обращают внимание на то, что плохое осеннее настроение все же не стоит игнорировать. От болезненной рекуррентной (сезонной) депрессии оно отличается лишь тем, насколько долго человек испытывает дискомфорт и как сильно это мешает ему жить. Более того, хандра может перерасти в тяжелый депрессивный эпизод, если для этого будут сопутствующие причины.

Доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Елена Рассказова уточнила РИА Новости, что для начала надо понять причину плохого настроения. С точки зрения биологии здесь все просто: утром на сетчатку глаза должен попадать солнечный свет. Когда его нет, серотонина (гормона счастья) в организме выделяется недостаточно. "Летом с этим проблем не бывает, но осенью, когда мы встаем и собираемся на работу в темноте, а вечером идем обратно опять же в темноте или что-то делаем при искусственном освещении, механизм нарушается. Неслучайно хандра отчетливее выражена в частях света, близких к полярному кругу, где световой день очень короткий. В итоге возникают сонливость, апатия, снижается концентрация, все валится из рук", — перечисляет Рассказова.

По ее словам, сейчас даже практикуется лечение светом — выдают специальные очки, которые пациент надевает утром, как бы подсвечивая сетчатку глаза. В результате организм подстраивается под нужный цикл, соответственно, настроение тоже улучшается. "В целом к осенней хандре лучше готовиться заранее: здесь нет каких-то особых новаторских рецептов, все весьма буднично. Хороший эффект дает физическая активность, поскольку улучшается обмен кислорода в крови. Нужно также питаться правильно, акцентируя внимание на продуктах с витаминами группы D и B", — рекомендует она.

Психолог уточняет, что аффективное депрессивное расстройство, из которого человек порой не может выбраться неделями, выглядит точно так же, как и простая хандра.

Есть целый комплекс симптомов: подавленность, не зависящая от обстоятельств, потеря удовольствия, быстрая утомляемость, чувство бесполезности, тревоги, страха, заниженная самооценка, мысли о самоубийстве, нарушение аппетита, бессонница. Врач-психиатр при постановке диагноза обязан найти не меньше двух таких симптомов.

"Прежде чем обратиться к врачу, человек должен прислушаться к себе и понять: упаднические настроения проявляются только утром в какой-то определенный момент, а потом все хорошо, или же эта ситуация действительно мешает жить, выполнять свои социальные роли? Если все хорошо, то, вполне вероятно, поможет просто устойчивый режим сна, больше свежего воздуха и правильное питание. А если хандра слишком затяжная, нужна поддержка специалистов. Депрессии сейчас очень успешно лечатся и медикаментозно, и психотерапией. Поэтому нужно не страдать, переживая каждую осень, а идти к врачу", — убеждена психолог.

Хандрить не страшно

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия — одно из наиболее распространенных психических расстройств: каждый третий человек хотя бы раз в жизни сталкивался с этим. Вместе с тем, разъясняет Мария Киселева, у людей сформировалось неправильное отношение к депрессии: якобы с ней надо скорее бороться всеми способами и через силу заставлять себя куда-то идти, с кем-то контактировать, улыбаться.

"Но иногда осенняя хандра — это сигнал, что надо передохнуть и, что называется, свернуться калачиком. Можно погреться в ванной, вдыхать приятные ароматы, масла. И больше налегать на полезную пищу. Не стоит топить это состояние алкоголем, такая попытка создать альтернативную реальность не решит проблему, а только осложнит работу и без того истощенного организма. Хороший способ расслабиться — посмотреть мелодраму. Если во время кино захотелось плакать, а после напряжение прошло и стало легче, значит, нет повода для опасений, нужно было просто отдохнуть", — советует Киселева. И добавляет: для этого хватит двух дней, однако, если апатия не проходит больше недели, лучше проконсультироваться у специалистов.

Кроме того, по ее словам, переживать депрессию в городе намного сложнее: "Отрыв от природы сильно давит, мы не ощущаем цикличность, которая как раз-таки нормальна. Находясь на природе, мы видим эту смену сезонов, воспринимаем ее естественность. Там воздух другой, солнца больше. Плюс природа сама сделала все, чтобы осенью нам было проще жить, раскрасив листву яркими антидепрессивными цветами. А в городе только серый асфальт, каменные стены и кусочек серого неба".

Помимо прочего, уточняет психолог, осенью, в особенности после летних каникул и отпусков, на человека традиционно наваливается много работы, приходится тратить больше времени и сил. "Разумеется, это скажется на состоянии, причем независимо от психосоматики. Мы должны к этому относиться с пониманием. Но некоторые начинают усугублять — страдать, говорить, что жизнь не удалась", — отмечает она.

Плюсы меланхолии

Важно также понимать, что осенний упадок сил случается у человека далеко не каждый раз: зачастую мы вообще не замечаем смены времен года. Поэтому, полагает психолог, в сезонной меланхолии есть и весомый бонус: она сигнализирует, что пора что-то менять.

"Организм иногда умнее нас самих: если мы потеряли какой-то ориентир или смысл жизни, но упорно не хотим на это обращать внимания, то, безусловно, в осенний период все это всплывет. Осмысленная жизнь в любую погоду воспринимается позитивно и проще. Поэтому, если вы чувствуете себя разбитым не столько физически, сколько психологически, надо задуматься над тем, что в жизни идет не так", — подытоживает Киселева.

Что делать, чтобы не страдать

Иногда хорошего сна, длительной прогулки на свежем воздухе и скорректированного питания недостаточно, чтобы победить хандру. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов в беседе с корреспондентом РИА Новости отмечает, что в первую очередь следует поменять отношение к самой депрессии: рассматривать ее как вызов, а не как катастрофу.

"Одна из самых действенных и доступных практик, как ни странно, — поставить себе цель. Многие сетуют, что осенью им нечем себя занять, якобы холодно, пасмурно, на улице скучно. Значит, нужно активно взяться за все то, что вы не успели сделать раньше", — говорит Тхостов.

И цитирует Пушкина: "Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро". "Длинными зимними вечерами можно успеть переделать всю ту работу, на которую никак не находилось времени весной и летом. Заняться спортом, перечитать книги, приступить к изучению чего-то нового", — добавляет он уже от себя.

Полезно также больше думать о приятном: к примеру, что скоро наступит Новый год. Элементарное планирование каникул поможет отвлечься, расслабиться и наполнить существование неким смыслом. В целом же надо помнить, что осенняя хандра — временное явление. Все пройдет, нужно лишь набраться терпения и подождать, подытожил Тхостов.