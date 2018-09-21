В Калининградском зоопарке впервые родился детеныш патагонской мары

КАЛИНИНГРАД, 21 сен — РИА Новости. Детеныш впервые появился на свет у пары патагонских мар Труса и Тучки в калининградском зоопарке, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"В Калининградском зоопарке впервые появилось потомство у пары патагонских мар. Родителями маленькой самочки стали Трус и Тучка (она же Зайка). Оба животных родились в 2015 году. Это их первый приплод. Сейчас детеныш в основном питается материнским молоком, но уже с удовольствием приобщается и ко взрослой пище", — сказала Михайлова.

Она добавила, что у мар в зоопарке богатый рацион. Ежедневно животные получают зерновую смесь, семечки, бананы, яблоки, вареный и сырой картофель, салат. Особенную страсть мары испытывают к арбузам, которые с наступлением осени регулярно присутствуют в их меню.

Мара – крупный грызун, дальний родственник морской свинки, который может весить до 18 килограммов и достигать в длину до 75 сантиметров. Мару называют также патагонским зайцем, поскольку ее задние лапы короче передних, передвигается она скачкообразно. Патагонские мары впервые появились в коллекции Калининградского зоопарка в 2015 году, их привезли из Ленинградского зоопарка. Южноамериканских грызунов поселили в одном вольере с индюками и гуанако, также обитающими в Южной Америке.

"Совместное содержание видов, обитающих в природе в одной географической зоне, часто встречается в зоопарках по всему миру. Посетители, осматривая такую экспозицию, получают представление о взаимодействии разных видов, разнообразии фауны того или иного региона. Для животных же такое соседство служит своеобразным приемом обогащения среды, позволяет им проявлять свое естественное поведение", — отметила Михайлова.

Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. В коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.