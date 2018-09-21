Пензенская область создаст санавиацию в системе скорой помощи

ПЕНЗА, 21 сен — РИА Новости. Санитарная авиация будет создана в 2019 году в системе скорой медицинской помощи Пензенской области, сообщает пресс-служба губернатора области.

По данным пресс-службы, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу в Пензе посетили центральную подстанцию скорой медицинской помощи, где в процессе обсуждения путей совершенствования работы экстренных медслужб области договорились начать в регионе реализацию проекта по развитию санавиации. По словам замминистра, во многих регионах РФ на основе национальной системы "Ростеха" уже работает санитарная авиация.

"В Пензенской области есть уже готовая современная база – единый диспетчерский центр. Давайте сделаем здесь базовую точку вертолетов, и у вас кроме "скорых" автомашин будет еще и санавиация", — цитирует Яковлеву пресс-служба губернатора.

Пресс-служба со ссылкой на Яковлеву уточнила, что санавиация в системе скорой помощи региона будет создана в 2019 году.

Губернатор в свою очередь отметил важность такого проекта для жителей Пензенской области. "Его реализация позволит оказывать экстренную помощь тяжелым больным с инсультом, инфарктом, оперативно доставлять из районов в областной центр пациенток с различными осложнениями во время родов, быстро эвакуировать пострадавших с места ДТП", — приводятся слова Белозерцева в сообщении.

"Учитывая повышенную аварийность федеральной трассы М-5, для Пензенской области развитие санавиации просто необходимо. Это даст нам возможность более оперативно спасать в экстренных случаях жизни людей", — подчеркнул глава региона.