МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia перед соревнованием по профессиональному мастерству — чемпионатом EuroSkills 2018. Встреча проходила в здании правительства РФ, сообщает пресс-служба WorldSkills Russia. По словам Голиковой, победы нашей сборной способствуют возрождению интереса к рабочим профессиям.

"Вы не просто представляете страну. Вы показываете, что страна утверждается на мировой арене как страна молодых, компетентных, развивающихся людей. Это очень важно", — отметила Голикова.

Российские конкурсанты продемонстрируют свои навыки в 41 компетенции. На встрече участники пообещали выступить достойно и показать высокий уровень профессионализма. Эту готовность отметила заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина.

"В этом году мы пережили невероятное событие — чемпионат мира по футболу. Никто не верил, что мы так проведем и что мы так выступим, что наша сборная покажет такой фантастический результат. Это поменяло не только отношение к нашей стране людей в мире, это поменяло нас самих. То, что сейчас делаете вы, точно так же меняет отношение к рабочей профессии и вообще к своему делу в нашей стране", — заявила Потехина.

Члены сборной также получили ценный совет от специального представителя президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова.

"Когда будет тяжело, когда на второй соревновательный день вам будет казаться, что что-то не получается, что вы провались, не сдавайтесь. Делитесь проблемами с друзьями, поддерживайте себя как сборную, боритесь до последнего. Ошибки совершают все, у ваших конкурентов тоже будут ошибки. И если вы боретесь до конца, то шансы бывают всегда, даже в самый последний час соревнований", — сказал Дмитрий Песков.

В самых масштабных соревнованиях Европы по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет EuroSkills в этом году будут участвовать 600 человек, из них 48 будут представлять Россию. На чемпионате Европы в Швеции в 2016 году сборная России в общекомандном зачете заняла первое место.