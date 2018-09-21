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Общество

Татьяна Голикова встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia

(обновлено: 19:50 21.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники отборочных соревнований для участия в финале VI национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia 2018). Архивное фотоУчастники отборочных соревнований для участия в финале VI национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia 2018). Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia перед соревнованием по профессиональному мастерству — чемпионатом EuroSkills 2018. Встреча проходила в здании правительства РФ, сообщает пресс-служба WorldSkills Russia. По словам Голиковой, победы нашей сборной способствуют возрождению интереса к рабочим профессиям.

VI национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)
© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"
На Сахалине стартовал финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia

"Вы не просто представляете страну. Вы показываете, что страна утверждается на мировой арене как страна молодых, компетентных, развивающихся людей. Это очень важно", — отметила Голикова.

Российские конкурсанты продемонстрируют свои навыки в 41 компетенции. На встрече участники пообещали выступить достойно и показать высокий уровень профессионализма. Эту готовность отметила заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина.

"В этом году мы пережили невероятное событие — чемпионат мира по футболу. Никто не верил, что мы так проведем и что мы так выступим, что наша сборная покажет такой фантастический результат. Это поменяло не только отношение к нашей стране людей в мире, это поменяло нас самих. То, что сейчас делаете вы, точно так же меняет отношение к рабочей профессии и вообще к своему делу в нашей стране", — заявила Потехина.

Члены сборной также получили ценный совет от специального представителя президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова.

Столяр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В России возрождаются рабочие профессии, заявила Голикова

"Когда будет тяжело, когда на второй соревновательный день вам будет казаться, что что-то не получается, что вы провались, не сдавайтесь. Делитесь проблемами с друзьями, поддерживайте себя как сборную, боритесь до последнего. Ошибки совершают все, у ваших конкурентов тоже будут ошибки. И если вы боретесь до конца, то шансы бывают всегда, даже в самый последний час соревнований", — сказал Дмитрий Песков.

В самых масштабных соревнованиях Европы по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет EuroSkills в этом году будут участвовать 600 человек, из них 48 будут представлять Россию. На чемпионате Европы в Швеции в 2016 году сборная России в общекомандном зачете заняла первое место.

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