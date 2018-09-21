Первенство мира по рукопашному бою стартовало в Туле

Около трехсот спортсменов из России и стран зарубежья принимают участие в Первенстве мира по рукопашному бою в Туле

Около трехсот спортсменов из России и стран зарубежья принимают участие в Первенстве мира по рукопашному бою в Туле

ТУЛА, 21 сен — РИА Новости. Около трехсот спортсменов из России и стран зарубежья принимают участие в Первенстве мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года, которое проходит в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Около трехсот спортсменов из России и стран зарубежья принимают участие в Первенстве мира по рукопашному бою в Туле © Фото : пресс-служба правительства Тульской области Около трехсот спортсменов из России и стран зарубежья принимают участие в Первенстве мира по рукопашному бою в Туле

"Этот вид спорта объединяет в себе лучшие элементы из многих единоборств. На тульской земле у него немало поклонников, есть и свои чемпионы. Для нашего региона большая честь и ответственность принимать Первенство мира. Уверен, что этот турнир пройдет на достойном уровне, а его участники порадуют нас высоким уровнем мастерства, силой духа и честной, бескомпромиссной борьбой", — говорится в приветственном письме участникам состязаний главы региона Алексея Дюмина.

Подведение итогов Первенства состоится в воскресенье, 23 сентября.

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