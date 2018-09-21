Калужская область укрепляет сотрудничество с Москвой в сфере культуры

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ряд соглашений в сфере культуры, туризма и спорта подписала Калужская область с правительством Москвы, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
"У Москвы и Калужской области много проектов и планов в сфере культуры", — сказал глава Минкультуры области.
По его словам, подписанный документ позволит еще больше укрепит дружеские связи регионов.
В свою очередь Кибовский отметил, что подписание документа — логическое продолжение дружеских контактов двух регионов.