ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Письмо еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веры Юровой с требованием освободить осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, скорее всего, является пиар-акцией, Минюст РФ не вправе отменять судебные решения, заявил журналистам министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Получили, но это совсем не наша компетенция. Вы знаете, что российский Минюст не наделен компетенцией по осуществлению уголовного преследования. Тем более по отмене судебных решений. Ни один минюст в мире не наделен такими полномочиями. Поэтому это, скорее всего, была пиар-акция или веерная рассылка информации, чтобы привлечь дополнительное внимание к этой ситуации", — сказал он.

Коновалов подчеркнул, что минюст РФ "не вправе отменять приговоры судов и поворачивать вспять какие-то судебные решения".

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова направила в минюст РФ письмо с призывом пересмотреть дело и освободить из заключения осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.

* Экстремистское движение, запрещено в России