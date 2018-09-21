С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Строящийся в Сургуте (ХМАО) Центр охраны материнства и детства готов оказывать дистанционные услуги в области перинатальной медицины, в целом регион может готовить специалистов в этой области для других субъектов федерации, сообщила губернатор Наталья Комарова в рамках второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"Наш регион – один из лидеров в стране по самой низкой младенческой смертности, фактически у нас исключена материнская смертность. В 2019 году в нашем округе начнет работать новый современный клинический центр охраны материнства и детства… Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы в свою очередь подготавливать специалистов и оказывать дистанционные услуги, в том числе и на базе нашего нового центра", — сказала она.

По словам Комаровой, перинатальный центр в Сургуте станет самым крупным в России.

Как сообщалось ранее, строительство этого центра началось в 2015 году, прием первых пациентов запланирован на весну 2019 года. Осенью 2017 года, обсуждая вопросы социальной политики с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в ходе его визита в Ханты-Мансийск, Комарова выразила уверенность в том, что новый центр охраны материнства и детства в регионе будет выполнять функции научно-исследовательского института, а его появление в округе улучшит решение демографических вопросов.

Другие новости региона читайте здесь >>