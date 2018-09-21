С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Строящийся в Сургуте (ХМАО) Центр охраны материнства и детства готов оказывать дистанционные услуги в области перинатальной медицины, в целом регион может готовить специалистов в этой области для других субъектов федерации, сообщила губернатор Наталья Комарова в рамках второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
По словам Комаровой, перинатальный центр в Сургуте станет самым крупным в России.
Как сообщалось ранее, строительство этого центра началось в 2015 году, прием первых пациентов запланирован на весну 2019 года. Осенью 2017 года, обсуждая вопросы социальной политики с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в ходе его визита в Ханты-Мансийск, Комарова выразила уверенность в том, что новый центр охраны материнства и детства в регионе будет выполнять функции научно-исследовательского института, а его появление в округе улучшит решение демографических вопросов.
Другие новости региона читайте здесь >>