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Общество

В Тамбовской области открылась 13-я всероссийская выставка "День садовода"

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© РИА Новости / Александр УстиновПерейти в фотобанкВиды ТамбоваВиды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 21 сен — РИА Новости. В наукограде Мичуринске Тамбовской области в 13-й раз открылась всероссийская выставка "День садовода", в ней принимают участие представители более 600 предприятий аграрного сектора и научных организаций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Вид на Тамбов. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Lavrentev
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Гостей праздника приветствовали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Глава региона отметил, что выставка "День садовода", которая традиционно проходит в единственном в стране аграрном наукограде, уникальна в своем роде и уже приобрела международный масштаб. "Сегодня здесь, действительно, яблоку негде упасть. Это не только всероссийское, а уже, можно сказать, международное торжество науки и практики. Какая радость, какое веселье всегда сопровождают этот праздник!" — приводит пресс-служба слова  Никитина.

Результаты своего труда садоводы представляют на специальной выставке-ярмарке, которая открылась на главной площади наукограда. С каждым годом география участников расширяется.

"В этот раз приехали  более 600 представителей аграрных предприятий и научных организаций из Екатеринбурга, Суздаля, Нижнего Новгорода, Ростова, Грозного, Скопина, Москвы, Костромы, Воронежа, Волгограда, а также Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Ивановской областей, крупные предприятия и садоводческие хозяйства региона. По традиции жителям и гостям наукограда предлагается широкий выбор продовольственных, промышленных товаров, сельхозпродукции, инвентаря, высококачественного посадочного материала, семян, саженцев плодовых и ягодных культур, средств защиты растений. Свои достижения и последние научные разработки представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринский ГАУ", — сказал представитель пресс-службы.

Пачки с денежными купюрами. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Параллельно в учебно-инновационных центрах Мичуринска проходят практические занятия по садоводству, идут оживленные научно-практические конференции с участием известных ученых, включая зарубежных представителей отрасли.

"Значение таких научных форумов просто невозможно переоценить", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что День садовода — это не только специализированная площадка для демонстрации последних достижений отрасли, но и большой гастрономический праздник. На главной площади Мичуринска сегодня стартовал яблочный фестиваль "Со вкусом", где представлено множество яблочных блюд, приготовленных по особым  рецептам, и, конечно, экологически чистой продукции. На площадках фестиваля варят вкуснейшее варенье, отжимают яблочный сок и даже готовят яблочные чипсы.

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