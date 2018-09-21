В Тамбовской области открылась 13-я всероссийская выставка "День садовода"

ТАМБОВ, 21 сен — РИА Новости. В наукограде Мичуринске Тамбовской области в 13-й раз открылась всероссийская выставка "День садовода", в ней принимают участие представители более 600 предприятий аграрного сектора и научных организаций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Результаты своего труда садоводы представляют на специальной выставке-ярмарке, которая открылась на главной площади наукограда. С каждым годом география участников расширяется.
"В этот раз приехали более 600 представителей аграрных предприятий и научных организаций из Екатеринбурга, Суздаля, Нижнего Новгорода, Ростова, Грозного, Скопина, Москвы, Костромы, Воронежа, Волгограда, а также Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Ивановской областей, крупные предприятия и садоводческие хозяйства региона. По традиции жителям и гостям наукограда предлагается широкий выбор продовольственных, промышленных товаров, сельхозпродукции, инвентаря, высококачественного посадочного материала, семян, саженцев плодовых и ягодных культур, средств защиты растений. Свои достижения и последние научные разработки представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринский ГАУ", — сказал представитель пресс-службы.
"Значение таких научных форумов просто невозможно переоценить", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что День садовода — это не только специализированная площадка для демонстрации последних достижений отрасли, но и большой гастрономический праздник. На главной площади Мичуринска сегодня стартовал яблочный фестиваль "Со вкусом", где представлено множество яблочных блюд, приготовленных по особым рецептам, и, конечно, экологически чистой продукции. На площадках фестиваля варят вкуснейшее варенье, отжимают яблочный сок и даже готовят яблочные чипсы.
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