ТЦ в Башкирии заподозрили в повторном нарушении прав инвалидов

УФА, 21 сен — РИА Новости. Руководство ТЦ башкирского Ишимбая не пустившее больного ДЦП из-за того, что он "пугает посетителей", не впустило еще и незрячего с собакой-поводырем, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов.

Ранее прокуратура сообщала, что внесла представление в администрацию торгового центра "Ишимбай" из-за того, что руководство устно запретило инвалиду с диагнозом ДЦП заходить в комплекс. Руководство посчитало, что инвалид своим видом "пугает посетителей". Во время проверки надзорный орган обнаружил, что на парковке торгового центра нет обозначенных мест для автомобилей маломобильных людей.

"Мы тщательно изучили ситуацию, во время проверки выяснилось, что другому инвалиду первой группы по зрению сотрудниками торгового центра также был ограничен вход в здание комплекса с собакой-поводырем. Это свидетельствует о неединичных случаях нарушений прав человека руководством торгового центра", — сообщил агентству Каюмов.

По словам омбудсмена, незрячему сказали, что вход в ТЦ с собаками запрещен, и указали на наклейку на дверях комплекса.

Он отметил, что после внесения представления прокуратуры администрация комплекса должна устранить нарушения закона в течение одного месяца.