ТЦ в Башкирии заподозрили в повторном нарушении прав инвалидов

УФА, 21 сен — РИА Новости. Руководство ТЦ башкирского Ишимбая не пустившее больного ДЦП из-за того, что он "пугает посетителей", не впустило еще и незрячего с собакой-поводырем, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов.
"Мы тщательно изучили ситуацию, во время проверки выяснилось, что другому инвалиду первой группы по зрению сотрудниками торгового центра также был ограничен вход в здание комплекса с собакой-поводырем. Это свидетельствует о неединичных случаях нарушений прав человека руководством торгового центра", — сообщил агентству Каюмов.
По словам омбудсмена, незрячему сказали, что вход в ТЦ с собаками запрещен, и указали на наклейку на дверях комплекса.
Он отметил, что после внесения представления прокуратуры администрация комплекса должна устранить нарушения закона в течение одного месяца.