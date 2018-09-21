МЧС предлагает запретить строительство на противопожарных полосах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. МЧС предлагает внести изменения в правила противопожарного режима РФ и запретить строительство на противопожарных минерализованных полосах, говорится в проекте постановления правительства РФ на сайте regulation.gov.ru.

Минерализованная полоса — это очищенные или обработанные участки территории, которые используются как барьер на пути движения огня.

"Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов", — говорится в проекте постановления.