ДОСААФ проводит первый чемпионат России по киберспорту на танках "Армата"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России впервые проводит чемпионат по киберспорту, в ходе которого до 9 декабря пройдут компьютерные соревнования на танках "Армата", сообщает общество.

"ДОСААФ России впервые в своей истории проводит турнир по киберспорту — всероссийский чемпионат по военно-тактической игре "Armored Warfare: проект Армата" среди членов ассоциации военно-патриотических клубов оборонного общества", – говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном обществе, соревнования проходят в два этапа — отборочный и финальный — и завершатся 9 декабря. Финал состоится в конференц-зале центрального совета ДОСААФ в Москве. К участию допускаются молодые люди от 14 лет.

Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России была создана в апреле 2016 года с целью объединить существующие в регионах военно-патриотические клубы. В сентябре 2016 года ассоциация вошла в состав всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Сейчас ассоциация насчитывает 768 клубов и организаций, в которых занимаются более 18 тысяч юношей и девушек.