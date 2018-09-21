В Москве прогнозируются "дачные" пробки во второй половине дня в пятницу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Дорожная ситуация осложнится в Москве в пятницу после 15 часов дня из-за большого потока жителей столицы за город, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Синоптики обещают теплую ясную погоду в эти выходные. Количество загородных поездок увеличится. В преддверии выходных сегодня во второй половине дня ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера", — сообщили в пресс-службе в пятницу.

По прогнозам ЦОДД, основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Кроме того, водителей предупреждают об ограничении движения в нескольких районах Москвы в связи с проведением международного фестиваля "Круг Света" — в районе метро Царицыно, Гребного канала и в центре, где возможны осложнения.

"Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, а в первый выходной день — до 9 утра или после 15 часов. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация – приток автомобилей по направлению в город", — сообщают в ЦОДД.