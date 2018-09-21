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Общество

В Московском зоопарке впервые за 20 лет родился северный морской котик

(обновлено: 09:27 21.09.2018)
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© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМорской котик Роджер, родившийся впервые за 20 лет в Московском зоопаркеМорской котик Роджер, родившийся впервые за 20 лет в Московском зоопарке
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Детеныш северных морских котиков, чей вид включен в Международную красную книгу как уязвимый, впервые за 20 лет родился в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

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Северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид. Вплоть до начала 20 века на него велась бесконтрольная охота, однако в 1911 году США, Канада, Япония и Россия подписали конвенцию, призванную предотвратить дальнейшее уничтожение котиков. Сегодня Командорские острова и остров Тюлений, являющиеся естественной средой обитания котиков, объявлены заповедной зоной.

"Маленькому морскому котику почти два месяца. Ему дали кличку Роджер и недавно перевели из внутреннего помещения к сородичам в открытый вольер, расположенный на новой территории Московского зоопарка возле переходного моста. Детеныш весит около 12 килограммов, основу его рациона пока составляет молоко матери. В Московском зоопарке долгие годы до появления Роджера не удавалось получить потомство от морских котиков", — говорится в сообщении.

​"Рождение детеныша морского котика — большое и радостное событие для Московского зоопарка. То, что животные дали здоровое потомство, свидетельствует о том, что им комфортно и спокойно в условиях, созданных в нашем зоопарке", — приводит сайт слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

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Отмечается, что морские котики долгое время рассматривались исключительно как ценные пушные промысловые животные, их естественная популяция катастрофически уменьшилась. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, однако во многих зоопарках и океанариумах по-прежнему ведется работа по созданию резервной популяции данного вида.

"Морские котики — одни из самых активных обитателей зоопарка. Ежедневно с ними проводятся специальные тренинги, в ходе которых животные получают необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку. Это имеет большое значение для благополучия и хорошего самочувствия животных. Котики очень контактны и дружелюбны, к своим киперам они относятся с полным доверием и большой нежностью", — добавила Акулова.

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