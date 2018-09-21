В Московском зоопарке впервые за 20 лет родился северный морской котик

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Детеныш северных морских котиков, чей вид включен в Международную красную книгу как уязвимый, впервые за 20 лет родился в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

Северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид. Вплоть до начала 20 века на него велась бесконтрольная охота, однако в 1911 году США, Канада, Япония и Россия подписали конвенцию, призванную предотвратить дальнейшее уничтожение котиков. Сегодня Командорские острова и остров Тюлений, являющиеся естественной средой обитания котиков, объявлены заповедной зоной.

"Маленькому морскому котику почти два месяца. Ему дали кличку Роджер и недавно перевели из внутреннего помещения к сородичам в открытый вольер, расположенный на новой территории Московского зоопарка возле переходного моста. Детеныш весит около 12 килограммов, основу его рациона пока составляет молоко матери. В Московском зоопарке долгие годы до появления Роджера не удавалось получить потомство от морских котиков", — говорится в сообщении.

​"Рождение детеныша морского котика — большое и радостное событие для Московского зоопарка. То, что животные дали здоровое потомство, свидетельствует о том, что им комфортно и спокойно в условиях, созданных в нашем зоопарке", — приводит сайт слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что морские котики долгое время рассматривались исключительно как ценные пушные промысловые животные, их естественная популяция катастрофически уменьшилась. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, однако во многих зоопарках и океанариумах по-прежнему ведется работа по созданию резервной популяции данного вида.

"Морские котики — одни из самых активных обитателей зоопарка. Ежедневно с ними проводятся специальные тренинги, в ходе которых животные получают необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку. Это имеет большое значение для благополучия и хорошего самочувствия животных. Котики очень контактны и дружелюбны, к своим киперам они относятся с полным доверием и большой нежностью", — добавила Акулова.