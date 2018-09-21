На Курильских островах создадут центр мониторинга и прогноза ЧС

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций будет создан на Курильских островах, после ввода которого в эксплуатацию на Курилах будет создана система комплексной безопасности и защиты от ЧС, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций… ввод в эксплуатацию двух объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах в пгт Южно-Курильске площадью 823,3 квадратных метров и в селе Китовое площадью 428,7 квадратных метров; ввод в эксплуатацию двух пожарных частей в городе Курильске площадью 1,4 тысячи квадратных метров и городе Северо-Курильске площадью 1,345 тысячи квадратных метров, создание эффективной системы обеспечения безопасности, улучшение материально-технической базы подразделений спасательной службы", — говорится в постановлении правительства.

Поясняется, что центр обеспечит покрытие территории островов Кунашир, где проживают более 11 тысяч человек, и Итуруп с населением более 5,5 тысячи человек и прилегающих акваторий.

"После ввода центра в эксплуатацию на Курильских островах будет создана система комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций, что позволит усилить защиту населения и территорий от ЧС", — добавляется на сайте.