YouTube разблокировал канал Versus Battle

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Канал Versus Battle на YouTube разблокировали после того, как он несколько часов пробыл в бане.

Ранее страница канала и видеоролики, опубликованные на ней, были недоступны для просмотра.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", — сообщалось пользователям.

Теперь все видео на канале доступны к просмотру.

Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале около пяти лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,3 миллиона подписчиков. Самым популярным видео на канале до сих пор остается баттл Oxxxymiron VS Johnyboy — с апреля 2015 года его посмотрели более 44 миллионов раз. За первые сутки с момента публикации он собрал более миллиона просмотров и стал самым просматриваемым баттлом в истории Youtube. В августе 2018 года этот рекорд был побит — противостояние Оксимирона и Гнойного набрало более девяти миллионов просмотров в первые сутки.