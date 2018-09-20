МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует обратиться к главе счетной палаты РФ Алексею Кудрину с просьбой о содействии в устранении проблемы с незавершённым строительством в регионе.

Ранее сообщалось, что счетная палата на Северном Кавказе на начало 2018 года нашла свыше четырех тысяч недостроенных объектов с объемом вложений 160,7 миллиарда рублей,

Основной причиной сложившейся ситуации в регионе Кадыров назвал недостаточное финансирование строительно-монтажных работ, а также отсутствие средств для закупки оборудования.

"Мы обратимся к председателю счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершёнки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение", — написал глава Чечни в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров отметил, что 13 крупных объектов важного социально-экономического значения уже почти готовы и могут быть введены в эксплуатацию с помощью совместных усилий.

"Пять лет назад создана Межведомственная рабочая группа, которая за этот период составила подробный перечень всех объектов и способствовала вводу в эксплуатацию и передаче на балансосодержание 551 объектов стоимостью 21,3 миллиарда рублей. По каждому из названных счетной палатой строек у нас имеется объективный анализ, отображающий причины и механизм завершения стройки", — написал глава региона.

Кадыров также сообщил, что правительству региона поручено держать этот вопрос на особом контроле и обозначены сроки исполнения поручений. "По моему поручению правительство ЧР предметно занимается поиском путей сокращения численности незавершёнок с перспективой на полную ликвидацию списка", — отметил он.