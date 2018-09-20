На строительство главного храма ВС России собрали более миллиарда рублей

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Благотворительный фонд "Воскресение" уже получил более 1 миллиарда рублей пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил России, сообщила организация.
Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооруженных сил в онлайн режиме возможно с помощью платежных интернет-систем
В нем отмечается, что на сайте фонда подключена система интернет-платежей, с помощью которых теперь можно перевести средства онлайн. Платежи могут осуществлять как физические, так и юридические лица.
"Физическим лицам на сайте благотворительного фонда "Воскресение" перечислить средства можно переводом с банковской карты, средствами электронных платежных систем "Яндекс.Деньги", WebMoney и "Сбербанк-онлайн", внесением наличных средств через сети терминалов магазинов "Связной" и "Евросеть". Для юридических лиц, кроме того, существует возможность заключения договора на благотворительную деятельность", — поясняет фонд.