На строительство главного храма ВС России собрали более миллиарда рублей

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Благотворительный фонд "Воскресение" уже получил более 1 миллиарда рублей пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил России, сообщила организация.

"На сегодняшний день на расчетные счета благотворительного фонда "Воскресение", осуществляющего сбор пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, перечислено более 1 миллиарда рублей. Средства поступают как от физических, так и от юридических лиц", — говорится в сообщении.

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооруженных сил в онлайн режиме возможно с помощью платежных интернет-систем

В нем отмечается, что на сайте фонда подключена система интернет-платежей, с помощью которых теперь можно перевести средства онлайн. Платежи могут осуществлять как физические, так и юридические лица.

"Физическим лицам на сайте благотворительного фонда "Воскресение" перечислить средства можно переводом с банковской карты, средствами электронных платежных систем "Яндекс.Деньги", WebMoney и "Сбербанк-онлайн", внесением наличных средств через сети терминалов магазинов "Связной" и "Евросеть". Для юридических лиц, кроме того, существует возможность заключения договора на благотворительную деятельность", — поясняет фонд.