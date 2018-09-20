YouTube заблокировал канал Versus Battle

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт площадки Versus Battle. При попытке зайти на канал, появляется предупреждение от администрации сервиса об удалении аккаунта.
Versus Battle — одна из наиболее популярных российских площадок рэп-баттллов. В апреле 2015 года противостояние Оксимирона и Johnyboy за сутки посмотрели миллион человек, этот баттл стал самым просматриваемым в истории YouTube. Спустя два года рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным побил этот рекорд, набрав более 9 миллионов просмотров за первые 24 часа после публикации. Аудитория канала Versus составляет более четырех миллионов подписчиков.