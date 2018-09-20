В Москве на станции метро "Пушкинская" опробуют новые элементы навигации

Электронное табло в московском метро с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Архивное фото

Электронное табло в московском метро с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дополнительные элементы со скорректированной информацией установят на станции "Пушкинская" в московском метро в рамках пилотного проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"Новый пилотный проект по навигации в московском метро будет проведен в ближайшее время на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. На станции установят дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации. Мнение пассажиров специалисты внимательно изучат и обязательно учтут в рамках соцопроса по пилоту", — рассказали в пресс-службе.

Как напомнили в метрополитене, масштабное концептуальное обновление навигации в метро проходит один раз в несколько десятков лет.

"Московский метрополитен стремительно развивается. С 2010 года открылись 73 новые станции, следовательно, возросло и количество пересадок. На указателе уже нельзя уместить в два раза больше информации, не поменяв формат", — пояснили в метро.

Сейчас в метро уже установлено более 60 тысяч элементов навигации, из них около 30 тысяч схем постоянно обновляются при вводе новых станций метро. Среди элементов навигации приветственные знаки и стелы, наклейки на двери станций, вестибюльные и платформенные указатели, ориентирующие знаки в переходах, маршрутно-путевые полосы и другие вспомогательные элементы.

Новая навигация, как пояснили в пресс-службе, будет интуитивно понятна пассажирам — каждый указатель детально продуман, опробован и будет доработан в случае необходимости.