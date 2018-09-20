Москалькова призвала создать стандарты прав женщин в заключении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Необходимо создать специальные стандарты прав женщин, попавших в места лишения свободы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на Втором Евразийском женском форуме.
Так, по её словам, не должно быть пожизненного заключения для женщин, однако этот стандарт нарушается в Сирии.
"В отношении женщин, на мой взгляд, не может применяться пожизненное заключение, это как стандарт общемировой, тем не менее, многие российские женщины сегодня осуждены в Сирии на пожизненное заключение", — отметила она.
Также, по её словам, женщину должны отпускать к ребёнку вне колонии при условии ее положительной характеристики. Кроме того, в институте помилования для женщин нужно создать возможность ресоциализации.