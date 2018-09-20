Вода из реки Вилюй пригодна для питья, заявили в Роспотребнадзоре

ЯКУТСК, 20 сен — РИА Новости. Вода из реки Вилюй в Мирнинском районе Якутии, загрязненная из-за размыва дамб, пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты Роспотребнадзора Якутии исследовали реку Вилюй на санитарно-химические показатели в десяти населенных пунктах Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов Якутии.
"В настоящее время уровни загрязнения воды в реке Вилюй в Мирнинском районе снизились до фоновых значений… вода из реки Вилюй пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях", — отметили в управлении.