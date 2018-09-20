Вода из реки Вилюй пригодна для питья, заявили в Роспотребнадзоре

ЯКУТСК, 20 сен — РИА Новости. Вода из реки Вилюй в Мирнинском районе Якутии, загрязненная из-за размыва дамб, пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В середине августа в Мирнинском районе из-за ливневых дождей прорвало дамбы дражных полигонов компании "Алроса" на реке Ирелях. Загрязненные воды с содержанием ионов железа и меди попали в реки Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя. "Алроса" закупила и передала реагенты для обеззараживания и очистки воды администрации Сунтарского района Якутии. В минувший понедельник главный эколог "Алроса" Полина Анисимова сообщила, что "взвешенные вещества оседают, и река Вилюй самоочищается".

Специалисты Роспотребнадзора Якутии исследовали реку Вилюй на санитарно-химические показатели в десяти населенных пунктах Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов Якутии.

"В настоящее время уровни загрязнения воды в реке Вилюй в Мирнинском районе снизились до фоновых значений… вода из реки Вилюй пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях", — отметили в управлении.