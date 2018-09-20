В Госдуме считают оптимальным утвержденный график выходных на 2019 год

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представленный Российской трехсторонней комиссией (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений график выходных на следующий год оптимален, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

РТК одобрила предложения Министерства труда России о переносе выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни планируются с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября.

"Надо понимать, что все это делается в рамках Трудового кодекса: контрольная сумма выходных дней сохраняется, и правительство с целью оптимизации делает переносы, чтобы не разрывать выходные дни буднями", — пояснил парламентарий.

Нилов поддержал представленный график, напомнив при этом, что ранее в ЛДПР предлагали оставить всего три праздничных дня в году — 1 января, 9 мая и 12 июня, а взамен остальных предоставлять всем россиянам ежегодный дополнительный отпуск на десять дней. Предполагалось, что таким отпуском работник мог бы воспользоваться в любое время — полностью или по частям — или же по желанию получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.

Фракция ЛДПР вносила соответствующий проект в 2015 году, однако поддержки инициатива не получила: спустя два года Госдума ее отклонила.