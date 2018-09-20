ТЦ в Башкирии обязали построить парковку для машин маломобильных граждан

УФА, 20 сен — РИА Новости. Прокуратура Башкирии потребовала у торгового центра в Ишимбае построить парковку для машин маломобильных граждан и впускать в комплекс инвалида с диагнозом ДЦП, которому раньше было отказано в посещении под предлогом, что он своим видом "пугает людей", сообщили РИА Новости в надзорном органе.

Ранее прокуратура региона начала проверку по сообщению в СМИ о том, что администрация торгового центра в Ишимбае запретила входить в комплекс 31-летнему инвалиду с диагнозом ДЦП из-за того, что он "пугает" людей. К проверке подключились и общественники.

"Прокуратура региона провела проверку и установила, что действительно руководство торгового центра "Ишимбай" устно отказало в посещении комплекса инвалиду Бердину ввиду его состояния здоровья. Кроме того, выявлено, что здесь не соблюдается закон о соцзащите инвалидов в части оборудования автомобильной стоянки для парковки спецмашин", — сообщили агентству в прокуратуре.

По результатам проверки Ишимбайская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес руководства комплекса об устранении нарушений закона. За рассмотрением акта реагирования установлен необходимый контроль, уточнили в ведомстве.