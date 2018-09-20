Матвиенко прокомментировала участие Путина в Евразийском женском форуме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Личное участие президента РФ Владимира Путина в заседании второго Евразийского женского форума говорит о его внимании к реализации национальных приоритетов в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании форума.

"Президент России специально прибыл сегодня в Санкт-Петербург для участия в форуме", — сказала спикер СФ. По ее мнению, это свидетельствует о том, что реализация национальных приоритетов — это "не фигура речи, это реальная его забота как главы государства".

Сенатор также подчеркнула, что в России у женщин есть хорошие возможности для самореализации, в том числе и на руководящих должностях. Так, "47% управляющих позиций у нас занимают женщины, за последние пять лет этот показатель возрос на 16%", пояснила законодатель.

Выступая в четверг на форуме, Путин заявил, что "мир, государство только выиграют", если успешных женских историй будет как можно больше. Отметив важность сохранения и традиционных ценностей ценности семьи и материнства, российский лидер подчеркнул, что в общих интересах "решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения".