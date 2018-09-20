Матвиенко прокомментировала ситуацию с гендерным равноправием в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ситуация с гендерным равноправием в мире улучшается, но проблемы с соблюдением прав женщин остаются, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на втором Евразийском женском форуме.

"Надо признать, что ситуация с обеспечением гендерного равноправия поступательно меняется к лучшему, влияние женщины растет во всех сферах. Показательно, например, что в руководящем составе Организации Объединенных Наций женщин стало больше, чем мужчин", — отметила сенатор.

По ее словам, большинство государств уже близки к полному закрытию разрыва между мужчинами и женщинами в вопросах равенства в образовании — в России эта задача уже решена — и карьерных возможностей.

"Свидетельством позитивных изменений можно назвать и повышение роли женщин в парламентах мира. Сегодня почти 20% парламентов возглавляют женщины. Так, сорок лет назад среди делегатов Ассамблеи Межпарламентского союза женщин было менее 8%. А на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге женщины составили уже 30% участников", — добавила она.

Спикер подчеркнула, что крупнейшие парламентские организации, такие как Межпарламентский союз и ПАСЕ, сегодня возглавляют женщины. Важным событием стало и создание "женской двадцатки". Безусловно, мощным импульсом для развития женской повестки стал первый Евразийский женский форум, отметила она.

"Вместе с тем, приходится признавать, что многие застарелые проблемы сохраняют актуальность. Прежде всего, это "феминизация" бедности. В мире среди людей, живущих в бедности, женщины составляют около 70%", — сказала Матвиенко.

По-прежнему отмечается неравенство в доступе к ресурсам. Так, женщины владеют менее чем 20% земли в мире, при этом более 400 миллионов женщин работают в сельском хозяйстве и создают боольшую часть продуктов питания, производимых в мире, добавила она.

"По оценкам экспертов для ликвидации неравенства в экономической сфере при сохранении нынешних темпов может потребоваться от одного до двух столетий. Так долго ждать нельзя", — уверена законодатель.

По ее словам, сокращение разрыва в занятости женщин и мужчин всего на четверть добавило бы около 4% прироста мировой экономики. "Есть много и других проблем — неравенство в оплате труда за одну и ту же работу, насилие в отношении женщин в семье. Поэтому, считаю, что мы, женщины, должны занимать более активную и наступательную, в хорошем смысле слова, позицию в преодолении гендерного неравенства", — заключила Матвиенко.