Путин рассказал о мерах поддержки женщин в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия действий в интересах женщин является комплексной и многоплановой.
Он заявил о готовности делиться своими решениями и использовать эффективный опыт других стран.
В завершении своего выступления глава государства процитировал единственную в истории Индии женщину – премьер-министра.
"Как сказала когда-то Индира Ганди, которая была очень большим другом нашей страны, России: "Наши сегодняшние действия формируют завтрашний день", — сказал Путин, пожелав всем счастья и успехов.
Участниц женского форума не смогли оторвать от Путина. Они плотно обступили президента и долго не хотели его отпускать. Модератор форума по-русски и по-английски отчаянно умолял их занять свои места pic.twitter.com/YClG1IDm9u— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2018 г.