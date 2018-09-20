Путин рассказал о мерах поддержки женщин в России

Президент РФ Владимир Путин и участницы второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и участницы второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия действий в интересах женщин является комплексной и многоплановой.

"Подчеркну, наша стратегия действий в интересах женщин комплексная и многоплановая. Она включает в себя содействие малому бизнесу и индивидуальному предпринимательству, в том числе в социальной сфере, поддержку добровольчества и НКО, развитие образования и здравоохранения, формирование условий для успеха всех активных и целеустремленных людей", — сказал Путин, выступая на Втором евразийском женском форуме в четверг.

Он заявил о готовности делиться своими решениями и использовать эффективный опыт других стран.

"Поэтому такие встречи, как ваша, очень важны. Вместе создавать лучшие возможности для самореализации женщин, чтобы вы могли строить свою жизнь, обеспечить достойное будущее детям, делать лучше мир вокруг себя", — добавил президент.

В завершении своего выступления глава государства процитировал единственную в истории Индии женщину – премьер-министра.

"Как сказала когда-то Индира Ганди, которая была очень большим другом нашей страны, России: "Наши сегодняшние действия формируют завтрашний день", — сказал Путин, пожелав всем счастья и успехов.

Участниц женского форума не смогли оторвать от Путина. Они плотно обступили президента и долго не хотели его отпускать. Модератор форума по-русски и по-английски отчаянно умолял их занять свои места pic.twitter.com/YClG1IDm9u — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2018 г.

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