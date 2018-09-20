В России в ближайшие два года создадут дополнительные места в яслях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Дополнительные места в яслях будут созданы в России в ближайшие два года, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на втором Евразийском женском форуме.

"В ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях, с тем чтобы женщина как можно быстрее могла вернуться в профессию, либо получить новую и возобновить трудовую деятельность", — сказал Путин.

Президент отметил, что почти во всех субъектах Российской Федерации обеспечена практически стопроцентная доступность мест в детских садах.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России за 2018-2020 годы построят 729 детских садов в 82 регионах. По ее словам, на 2018-2019 годы федеральное финансирование определено в размере 24,5 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент заявил о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября.