В Оренбуржье сохранили льготы людям предпенсионного возраста

ОРЕНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Пакет законов, сохраняющих меры социальной поддержки людей старшего возраста, вне зависимости от того, когда они вышли на пенсию, приняли депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.

Изменения, гарантирующие сохранение всех видов и объемов льгот для оренбуржцев предпенсионного и пенсионного возраста, приняты сразу в двух чтениях на внеочередном заседании Заксобрания и вступят в силу с 1 января будущего года.Собеседник агентства напомнил, что проработать вопрос сохранения льгот для пенсионеров профильным органам исполнительной власти поручил глава региона Юрий Берг.

Согласно им ветераны труда и приравненные к ним лица, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет женщин, сохраняют право на региональные льготы (ежемесячная денежная выплата; компенсация части оплаты жилья и коммунальных услуг; услуг связи; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов). Для всех пенсионеров сохранятся льготы на проезд в поездах пригородного сообщения, а также льготы при уплате транспортного налога и взносов на капремонт.

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