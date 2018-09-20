ГП усилила надзор за законностью при привлечении по "делам о репостах"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Проблемы незаконного привлечения к ответственности за репосты в социальных сетях находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, ведомство усилило надзор за этой сферой, говорится в сообщении на сайте ГП.

В четверг прошло заседание пленума Верховного суда РФ, в котором принял участие заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек. Пленум принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция постановления призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личность автора, его соцсети.

ВС напомнил, что вопрос о том, является ли информация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, поэтому им не следует слепо верить экспертам.

"Проблемы, обсуждавшиеся на заседании пленума, находятся на постоянном контроле в Генеральной прокуратуре. Ранее по итогам состоявшегося с участием представителей правоохранительных органов и общественности обсуждения были разработаны указания об усилении надзора за законностью при привлечении к ответственности за размещение экстремистских материалов в сети "Интернет" с учетом особенностей преступлений этой категории", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Содержащиеся в документе разъяснения отвечают на наиболее острые вопросы привлечения к уголовной ответственности за размещение материалов экстремистской направленности в интернете. Это результат совместной работы Верховного суда, Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов и институтов гражданского общества, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.