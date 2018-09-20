Путин рассказал об отношении к женщинам в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил об особом отношении к женщинам в России.
В современном мире женщины энергично и успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют знаковую роль в укреплении мира и безопасности, в решении важнейших социально-экономических и гуманитарных проблем, активно участвуют в работе ООН, возглавляют ведущие международные организации, занимаются наукой, бизнесом, политикой, спортом, отметил президент.
"Мир, государство только выиграют, безусловно, если таких женских историй успехов будет как можно больше. Мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации", — добавил он.
"При этом важно сохранить и традиционные ценности, ценности семьи и материнства", — подчеркнул глава государства.
Евразийский женский форум официально открылся сегодня пленарным заседанием на тему "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". Как сообщала спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко, для участия в форуме зарегистрировались представители из 117 стран — около двух тысяч делегатов.