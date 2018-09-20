Путин рассказал об отношении к женщинам в России

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил об особом отношении к женщинам в России.

"Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого сказать, — особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее", — сказал Путин на Евразийском женском форуме.

В современном мире женщины энергично и успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют знаковую роль в укреплении мира и безопасности, в решении важнейших социально-экономических и гуманитарных проблем, активно участвуют в работе ООН, возглавляют ведущие международные организации, занимаются наукой, бизнесом, политикой, спортом, отметил президент.

"Мир, государство только выиграют, безусловно, если таких женских историй успехов будет как можно больше. Мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации", — добавил он.

По словам Путина, в общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие стереотипы и карьерные ограничения, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела — "чтобы женщина чувствовала себя самостоятельно, независимо, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".

"При этом важно сохранить и традиционные ценности, ценности семьи и материнства", — подчеркнул глава государства.

Евразийский женский форум официально открылся сегодня пленарным заседанием на тему "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". Как сообщала спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко, для участия в форуме зарегистрировались представители из 117 стран — около двух тысяч делегатов.