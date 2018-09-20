Москалькова осудила уголовное наказание за лайки и репосты без злого умысла

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Нельзя привлекать к уголовной ответственности людей, которые ставят лайки или делают репосты в интернете материалов, признанных экстремистскими, без умысла, это "несоразмерно жесткая мера пресечения", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Пленум Верховного суда РФ в четверг принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция постановления призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личность автора, его соцсети. ВС РФ разъяснил, что экстремистский пост не является поступлением без прямого умысла на разжигание ненависти и вражды и призвал суды более взвешенно подходить к рассмотрению таких дел.

"Создание и умышленное распространение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общества и призывающей людей на несанкционированные митинги, должно пресекаться и преследоваться по закону. Но привлечение людей к уголовной ответственности за лайки и репосты, если в этих деяниях нет злого умысла, является несоразмерно жесткой мерой пресечения", — цитирует пресс-служба Москальковой ее слова на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

По мнению уполномоченного, с юридической точки зрения здесь очень важно понимать умысел, рассматривая репосты в интернете. "Сам созданный контент может быть наносящим вред обществу, конкретной личности и государству. Но когда человек не понял, что это перепост "фейка", наносящего вред, он невиновен, потому что умысла причинить вред у него нет, в отличие от автора, который точно знал, что он хочет посеять панику или совершить действия, которые дестабилизируют общество", — сказала омбудсмен.

Москалькова добавила, что поддерживает инициативу декриминализации статей УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за репосты и лайки в социальных сетях. По ее мнению, переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, в чем ее общественная опасность, повлечет ли она отрицательные последствия.