МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия получила право проведения в 2021 году 34-го Планетарного конгресса Международной Ассоциации участников космических полётов (АУКП), сообщили в пресс-службе Национального конгресс-бюро (НКБ) России.

Конгресс будет приурочен к памятной дате – 60-летию со дня осуществления первого в мире полета человека в космос.

"В рамках очередного конгресса, проходившего в Минске, Международный исполком Ассоциации участников космических полетов (АУКП) принял решение о проведении XXXIV конгресса в 2021 году в Санкт-Петербурге. Конгресс пройдёт при поддержке Национального конгресс-бюро России", — говорится в сообщении.

Конгресс проводится на ежегодной основе в странах, чьи граждане совершили по крайней мере один космический полёт, и является главным событием, объединяющим космонавтов и астронавтов всего мира, предназначенным для обмена опытом о космических полётах и информацией о достижениях в области космонавтики. В рамках проведения конгресса, который длится 5 дней, участники примут участие в пленарных заседаниях и рабочих отраслевых сессиях, а также посетят профильные специализированные учебные заведения в городе проведения конгресса и области.

"Важнейшей задачей АУКП является содействие установлению регулярных и тесных контактов между специалистами… Космонавты России видят в этом проекте много интересных тем будущего развития отечественной космонавтики и, что чрезвычайно важно, — привлечение умных и энергичных молодых специалистов к работе в области ракетно-космической отрасли", — приводит пресс-служба слова председателя регионального отделения ассоциации участников космических полетов России, летчика-космонавта СССР Александра Александрова.

"По нашему мнению, выбор города на Неве – очень привлекательный проект как для стран-участниц, так и для России в целом. Ранее мы уже выиграли три заявки на достаточно крупные мероприятия, которые состоятся в России в период с 2019 по 2022 годы. В планах Национального конгресс-бюро на ближайшие пять лет – вывести Россию на ведущие позиции среди дестинаций по приему международных мероприятий. Одна из задач НКБ – содействовать привлечению в страну мероприятий, которые способствовали бы обмену новыми знаниями и технологиями", — цитирует пресс-служба директора НКБ Алексея Калачева.