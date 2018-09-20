В воскресенье в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Погода в Москве резко испортится в воскресенье, за день в регионе может выпасть около четверти месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.

"В воскресенье погода будет уже неблагоприятная, она будет резко меняться, мы будем находиться в зоне атмосферных фронтов атлантического циклона. Температура воздуха понизится по сравнению с тем, что наблюдали, градусов на пять", — сказала она.

Позднякова добавила, что в этот день ожидаются сильные дожди.

"Не исключено, что в процессе на город может выпасть около четверти месячной нормы осадков, то есть 15-20 миллиметров. Ветер при прохождении фронтов может усиливаться, поэтому нужно оповестить людей, что, уезжая на дачу в летних нарядах, они вернутся уже практически в осень", — заключила синоптик.