Россияне сразятся на Чемпионате мира по сборке кубика Рубика в Бостоне

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В ближайшие выходные, 22 сентября в Бостоне, США состоится международный финал первого в истории Чемпионата Мира по скоростной сборке кубика Рубика – Red Bull Rubik’s Cube. Полсотни игроков из 13 стран соберутся вместе, чтобы сразиться за звания сильнейших в каждой из представленных дисциплин. От России на финал отправятся четыре спортсмена, завоевавших это право по итогам национального отбора.

Чемпионат мира Red Bull Rubik's Cube – это международное соревнование по скоростной сборке кубика Рубика, проходящее в мире впервые в 2018 году. Соревнования проводятся в 3х дисциплинах: "Speed Cubing", где побеждает участник, собравший кубик быстрее остальных, "Fastest Hand" в рамках которого участники должны собрать кубик, используя только одну руку, и "Re-scramble", для победы в котором игрок должен быстрее всех повторить определенную сборку кубика. Принять участие в вышеуказанных дисциплинах может любой желающий старше 16 лет, однако, в дополнении к ним был открыт исключительно женский зачет в дисциплине "Speed Cubing".

В сезоне 2018 года было проведено 17 национальных отборочных этапов в 12 странах: Китай, Япония, Великобритания, Нидерланды, Испания, Венгрия, Индия, Бразилия, Дания, Германия, Австрия и Россия. Последний отборочный пройдет 21 сентября в Бостоне, на той же площадке, где через день сильнейшие спидкуберы сразятся за звание чемпионов мира. В финале участников будет ждать серия поединков на вылет, после которых последуют полуфинал и финал.

Российский национальный отборочный этап прошел в Москве 17 марта 2018 года. Финалистами от нашей страны стали: Дмитрий Добряков, 20 лет, г. Санкт-Петербург, ("Спидкубинг"), Андрей Че, 16 лет, г. Москва ("Сборка одной рукой"), Дмитрий Анискин, 21 год, г. Москва ("Рескрамбл"), Аббасова Лала, 19 лет, г. Москва ("Спидкубинг: женский зачет").

Участники будут бороться не только ради славы и признания — ювелирная компания, ранее изготавливавшая кольца для Супербоула, создала четыре кольца для победителей состязания из желтого золота и стерлингового серебра, украшенные бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. Интересным фактом также является то, что в 1995 году компания произвела полностью рабочий кубик Рубика, украшенный драгоценными камнями и бриллиантами, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая игрушка в мире.

Венгерский архитектор и профессор Эрне Рубик изобрел кубик Рубика в 1974 году. С тех пор он стал самой продаваемой головоломкой в мире, а спидкубинг начал стремительно развиваться. На сборку самого первого кубика у профессора ушел целый месяц. Существует более 43 квинтиллионов способов перемешать кубик Рубика, однако каждый "скрамбл" можно решить за 20 или менее ходов и всего за несколько секунд. У Феликса Земдегса из Австралии, которому принадлежит текущий рекорд, на это ушло 4,22 секунды. 22 сентября участники Чемпионата Мира Red Bull по сборке кубика Рубика попытаются превзойти это достижение.

У зрителей из России будет возможность посмотреть финальные поединки в прямом эфире в ночь с 22 на 23 сентября в 00:55 по Московскому времени. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.