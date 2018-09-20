ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проверил ход работ по реконструкции двух гостиниц, которые будут принимать гостей к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, оба отеля планируется открыть к концу 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба губернатора области.

Глава региона проинспектировал стройплощадки по улицам Лесопарковой, 9а и Васенко, 94.

"Первым объектом выездного совещания стала гостиница на Лесопарковой, 9а. На базе бывшего профилактория радиозавода "Полет" откроется отель для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС. Собственник намерен привлечь к управлению гостиницей международную сеть Ibis. Борис Дубровский ознакомился с графиком работ, этапами реконструкции гостиницы. В эксплуатацию объект намерены сдать к концу 2019 года", — говорится в сообщении.

Так, помимо номеров, ресторана, парковки здесь появится SPA-комплекс, в настоящее время помещение готово к отделке и перепланировке, уточняется в сообщении. Как доложили главе региона, капитальный ремонт ждет и фасад здания, преобразится и близлежащая территория, добавляет пресс-служба.

Также губернатор осмотрел как идет подготовка гостиницы по улице Васенко, 94, где возводится гостинично-спортивный комплекс на 72 обычных номера и 10 люксов, поясняется в сообщении. Сейчас строится каркас здания, и, как заверили застройщики, объекты будут готовы к приему гостей международных мероприятий к концу 2019 года, уточняет пресс-служба.

По данным пресс-службы губернатора, правительство Челябинской области для стимулирования бизнеса ввело нулевую ставку по налогу на имущество для гостиниц "трех, четырех, пяти" звезд, также предпринимателям предоставляются субсидии на строительство и реконструкцию президентских номеров, ее размер составляет пять миллионов рублей на номер.

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