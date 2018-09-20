"Ромир": россияне рассказали, с чем у них ассоциируется безопасность

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне ассоциируют безопасность прежде всего со спокойствием и защищенностью, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Выборка представляет взрослое население страны. В начале сентября "Ромир" сообщил, что среди наиболее значимых для россиян ценностей и качеств первые места занимают семья, безопасность и надежность.

"Безопасность для россиян означает спокойствие. Такой ответ в ходе опроса холдинга "Ромир" дали 17,8% респондентов. Вторым по популярности ответом стала защита или защищенность. Эти понятия с безопасностью связывают 14,7%. Для 8,5% опрошенных безопасность означает надежность, для 7% опрошенных — осторожность", — говорится в исследовании.

По 3,9% респондентов сказали, что для них безопасность означает "охрану" и "уверенность". "О полиции в связи с безопасностью вспомнили 3,1%. Такое же количество опрошенных отметили, что для них это понятие означает здоровье", — добавляется в исследовании. В свою очередь по 2,3% участников опроса связывают безопасность с домом, покоем или семьей.

Еще 27,9% опрошенных дали разные варианты ответа, каждый из которых находится в рамках статистической погрешности — в ходе исследования эти ответы были объединены в категорию "Другое". Наконец, 3,2% затруднились назвать какие-либо ассоциации с понятием безопасности. При этом "Ромир" указывает, что стойких ассоциаций с понятием "надежность" у респондентов немного: лидером стал вариант "уверенность", который выбрали 13% опрошенных.

"Высокие позиции таких понятий, как "безопасность" и "надежность" в списке важнейших ценностей показывают, что в обществе сохраняется запрос на стабильность. При этом безопасность понимается в достаточно узком смысле — как правило, индивидуальная безопасность или безопасность семьи", — отметил президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.