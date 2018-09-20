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Общество

В Клинцах учитель ОБЖ остановил расправу над 88-летней старушкой

(обновлено: 08:20 20.09.2018)
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© Кадры из видео Леонида ЩепеляИзбитая во дворе дома Клара МеламедИзбитая во дворе дома Клара Меламед
© Кадры из видео Леонида Щепеля

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Александр Чернышев. Несколько дней назад жителя города Клинцы Брянской области Леонида Щепеля ранним утром разбудили истошные крики с улицы. Он выскочил из квартиры и увидел, что незнакомый пьяный мужчина жестоко избивает его соседку — 88-летнюю Клару Шаламовну Меламед. Щепель обезвредил дебошира. Сейчас пострадавшая в больнице, идет на поправку. Что случилось в Клинцах — в материале РИА Новости.

"Помочь никто не решался"
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© Фото : СК РФ
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Душераздирающие женские крики заставили проснуться соседей в выходной день около 8:30 утра. Выглянув с балкона второго этажа, преподаватель ОБЖ Клинцовского индустриального техникума Леонид Щепель увидел, как во дворе пожилая женщина пытается убежать от разъяренного мужчины. "Ударом ноги сзади по корпусу он повалил ее и продолжил избивать уже лежачую. Я наспех оделся, взял телефон и выскочил на улицу. Когда подбежал к месту происшествия, снимая происходящее на смартфон, мужчина ударил ее головой о землю. Она продолжала кричать и звать на помощь. Немедля я нанес ему несколько ударов с ноги в голову — неплохо играю в футбол. Когда тот закрыл лицо руками, свернулся калачиком и перестал двигаться, я понял: бояться больше нечего", — вспоминает в разговоре с корреспондентом РИА Новости Щепель.

Леонид помог соседке подняться: губы Клары Шаламовны были все в крови, лицо — в земле. "Прямо во время разговора со мной она выплюнула зуб. Рассказала, что дебошира не знает. Тот просто постучался к ней в квартиру, а когда пенсионерка открыла дверь, начал ее бить. Ей удалось вырваться, она побежала вниз по лестнице. Жительница одной из квартир вышла на крики, посмотрела на происходящее и вернулась обратно, захлопнув дверь. На улице нападавший догнал жертву и продолжил избивать. Неподалеку тоже были люди, кто-то кричал с балкона "Отстаньте от нее", но помочь делом, видимо, никто не решался", — восстанавливает последовательность событий неравнодушный сосед.

 

 

Справившись с обидчиком 88-летней женщины, Щепель позвонил подруге и попросил отвезти его в больницу — от ударов нога болела так, что он с трудом передвигался. "Леня сказал, что, скорее всего, сломал ногу. Мы с мужем приехали и забрали его. Скорую бабушке должна была вызвать соседка. После обследования врачи сообщили, что это просто сильный ушиб, мы повезли Леню обратно домой. В больнице захватили еще одну приятельницу, которая приехала, беспокоясь за него", — объясняет РИА Новости Дарья Сафонова.

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© Леонид Щепель
Житель города Клинцы Леонид Щепель остановил дебошира, избивавшего пенсионерку

"На теле гематомы, на лице ужас"

Вернувшись, компания узнала, что Клара Шаламовна все еще дома: ни в скорую, ни в полицию так никто и не позвонил. "Мы с Аней оставили ребят в квартире и пошли к бабушке в соседний подъезд. По дороге встретили ее знакомую и попросили подняться с нами — чтобы пенсионерка не испугалась чужих и открыла дверь. Она была в шоковом состоянии. Живет одна — сын в Израиле. Клара Шаламовна все время повторяла: "Спасите меня, я не знаю, что мне делать". На лбу и на руках гематомы, на лице ужас — зрелище не для слабонервных. Ходить не могла. Когда закашлялась, ей стало очень больно. До нас приходила племянница, но медиков, видимо, тоже не вызвала, только дала какие-то лекарства. Хотя пенсионерка отнекивалась, мы позвонили в скорую и в полицию. На всякий случай вместе с ней поехали в больницу", — продолжает Сафонова.

Там Меламед обследовали. "Два сломанных ребра, многочисленные гематомы, один зуб выбит, второй шатается. Мы проводили ее до приемного покоя и, убедившись, что за ней теперь есть кому присмотреть, оставили в больнице", — резюмирует Дарья.

© Фото : из личного архива Дарьи СафоновойЛеонид Щепель (слева), Анна Исаева (по центру) и Дарья Сафонова (справа)
© Фото : из личного архива Дарьи Сафоновой
Леонид Щепель (слева), Анна Исаева (по центру) и Дарья Сафонова (справа)

Полиция быстро задержала дебошира. "Подозреваемый — 32-летний мужчина. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ —  "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений". Из-за большого резонанса по нашей инициативе материалы проверки были переданы прокурором из полиции в производство Следственного комитета. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении от 19 сентября на сайте СУ СК Брянской области.

"Брат — гаишник"

Местные жители активно обсуждают произошедшее в группе "Клинцы.Информ" в "Одноклассниках". "Леонид, вы настоящий мужчина. Так и должен поступать любой неравнодушный человек. А те, что стояли и смотрели, — мрази, такие же, как и тот, кто избивал бабушку. Вам уважение и спасибо за принципиальность и порядочность", — поблагодарила Щепеля в комментариях Алла Трущенко.

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© Кадр видео очевидца происшествия
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"А если бы не этот парень?! Все так и наблюдали бы из окон за происходящим! Какое чудовищное равнодушие! А парень заслуживает уважения. Слава господу, не у всех очерствели сердца", — отмечает другая подписчица.

Не забыли и про соседку, захлопнувшую дверь. "А что, она не могла шум-крик поднять, как это умеют делать женщины, когда сами не в силах справиться?" — удивилась Тамара Мефед.

Как рассказали другие подписчики в комментариях, брат нападавшего — гаишник, он уже не раз выручал родственника из подобных переделок. Что послужило причиной агрессии на сей раз, остается загадкой. Есть предположение, что в стельку пьяный дебошир просто перепутал квартиру.

Беспокойство людей вызвало и то, что видео зафиксировало, как преподаватель ОБЖ неоднократно бьет хулигана ногой по лицу. "Могут выкрутить дело против Леонида. Будем надеяться, что так не случится", — насторожился один из пользователей.

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© Фото : из личного архива Натальи Визенковой
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Жители Клинцов передали девушкам, сопроводившим 88-летнюю пенсионерку в больницу, деньги и продукты. Чтобы отчитаться перед благотворителями, Анна, Дарья и Леонид записали короткое видео, когда пришли навестить пострадавшую. Клара Шаламовна на записи отказывается принимать деньги, приговаривая: "Не надо, милый мой". В конце концов Щепель кладет купюры в карман ее халата.

"Мы застали в палате родственников нападавшего — жену и еще одну девушку, наверное, сестру. Они извинялись, предлагали оплатить лечение, но Клара Шаламовна была непреклонна и твердо сказала: "Хочу, чтобы преступник был наказан". Девушки ушли в слезах. Самой пенсионерке уже гораздо лучше", — делится подробностями Сафонова.

© Фото : из личного архива Леонида ЩепеляЛеонид Щепель
© Фото : из личного архива Леонида Щепеля
Леонид Щепель

Преподавателя ОБЖ жители Клинцов хотят наградить. Многие были знакомы с ним и раньше — вместе с друзьями он нередко выступает на городских праздниках: Леонид и Анна поют, а Дарья аккомпанирует на клавишных. До этого Щепель служил в военном оркестре.

Редакция портала "Клинцы. Информ" отправила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву письмо с просьбой не оставить без внимания мужественный поступок Леонида. "На основании мнения жителей города Клинцы ходатайствую о возможности награждения за проявленную храбрость и героизм спасителя пожилой женщины", — говорится в тексте обращения, подписанного главным редактором.

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