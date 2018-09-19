Tele2 планирует участвовать в государственном проекте сотовой сети

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ООО "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2) планирует участвовать в проекте создания сети сотовой связи стандарта LTE-450 для чиновников и силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что к 2024 году в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей. Об этом сказано в паспорте программы "Цифровая экономика", в целом одобренном в понедельник правительством. Сеть должна работать по технологии LTE-450. Частотный диапазон 450 МГц в основном используется компанией Tele2. Условия и бюджет создания специальной LTE-сети в паспорте "Цифровой экономики" не приводятся. Общая ее стоимость может составить около 73,4 миллиарда рублей, следует из предварительных расчетов одного из профильных ведомств, пишет газета.

"Участвовать в этом проекте планируем", — сказали в пресс-службе Tele2.

В компании отметили, что у нее есть опыт работы со спецпотребителями. "Например, в Москве совместно с ДИТ мы обеспечили связью стандарта LTE-450 экстренные службы на ЧМ-2018. Tele2 установила приоритет в сети для скорой помощи и силовых структур. Выделенный ресурс позволяет сотрудникам общаться даже в случае чрезвычайной ситуации или перегрузки каналов связи. При этом мы гарантируем конфиденциальность и оперативность информации", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что LTE-450 позволяет обеспечить качественное покрытие и высокие скорости передачи данных даже там, где отсутствует устойчивый сигнал GSM и быстрый мобильный интернет. LTE-450 наиболее подходит для охвата огромных территорий. Так, базовая станция, работающая в диапазоне 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом более 20 км, что в 5-6 раз больше, чем, например, оборудование, поддерживающее стандарт LTE на частотах 2600 МГц.

Компанией уже развернуты такие сети в шести регионах РФ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская и Новгородская области. Первую сеть LTE-450 Tele2 запустила в Тверской области в мае 2016 года.