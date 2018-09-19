"IT-чемпионы" среди татарстанских школьников получат 270 смартфонов

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Конкурс "IT-чемпион", в рамках которого татарстанские школьники смогут приобщить родителей к активному пользованию сервисами на портале госуслуг и получить за это смартфон, стартовал в Татарстане, сообщает министерство информатизации и связи республики.

"Главная задача юных участников конкурса – приобщить родителей и других взрослых к активному пользованию электронными сервисами на портале госуслуг Татарстана и заработать при этом максимальное количество призовых баллов. Конкурс проводится министерством информатизации и связи совместно с министерством образования и науки республики с целью развития цифровых навыков школьников и повышения компьютерной грамотности населения", — говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в два этапа (18 сентября – 30 ноября 2018 года, 1 февраля – 30 апреля 2019 года), по итогам каждого этапа в каждом муниципальном районе и городском округе будут определены по три победителя, которым в качестве приза будут вручены смартфоны. Отдельная номинация организована для самых активных классных руководителей, чей класс наберет наибольшее среднее количество баллов.

Для участия в конкурсе школьникам необходимо помочь родителям или другим взрослым зайти на портал госуслуг Татарстана и сохранить в личном кабинете свой логин с сайта электронного образования республики. Привязка необходима, чтобы школьнику автоматически начислялись баллы, когда взрослые пользователи будут использовать сервисы портала – подавать электронные заявления, оплачивать услуги, вводить показания счетчиков. Чем больше взрослых пользователей привяжут к своему личному кабинету на портале логин школьника, тем больше у ребенка шансов набрать наибольшее количество баллов.

Заместитель премьер-министра Татарстана – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов отметил, что сегодня большинство услуг доступны в электронном виде, и это значительно упрощает жизнь татарстанцев. Однако, по его словам, еще не все жители республики познали удобство получения услуг в онлайн-режиме – в этом им как раз и поможет молодое поколение.

Портал государственных и муниципальных услуг Татарстана – справочно-информационный интернет-портал, с помощью которого можно получить государственные, муниципальные и социально значимые услуги в электронном виде. По состоянию на 2018 год на портале зарегистрированы более 2,2 миллиона жителей республики. На портале госуслуг жители Татарстана могут направлять электронные запросы, подавать электронные заявления на получение услуг, оплачивать онлайн услуги любыми банковскими картами, записываться на прием к врачу или специалистам ведомств. В общей сложности на портале представлены около 250 различных услуг и сервисов.

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