На Камчатке на региональный маткапитал можно будет купить снегоход

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен — РИА Новости. Матери с тремя и более детьми на руках, а также молодые матери с первенцами смогут использовать краевой материнский капитал на оплату детсада, проезда в санаторий или покупку автомобиля или снегохода.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Камчатки, депутаты утвердили изменения в региональный закон "О краевом материнском (семейном) капитале", которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

"Многие граждане обращались к депутатам и в правительство края, просили разрешить направлять средства материнского капитала на доплату при размене квартиры, оплату услуг дошкольных учреждений, медицинскую реабилитацию за пределами края и многое другое. Разработчики постарались учесть все эти пожелания", — пояснил РИА Новости спикер краевого парламента Валерий Раенко.

По его словам, со следующего года деньги можно будет использовать на ремонт жилья на всей территории Камчатского края, а не только в сельской местности. В зависимости от количества детей в семье сумма выплат составляет от 115,732 тысяч до 344,880 тысяч рублей. Их можно потратить также на покупку машины не старше 10 лет, снегохода, мотоцикла или мотосаней, оплату среднего профессионального и (или) высшего образования.

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