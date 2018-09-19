МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Совете Федерации обсуждают возможность закрепления в законодательстве права посещать исправительные учреждения для сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека, сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

В среду сенатор приняла участие в специальном заседании президентского совета по правам человека, посвященном вопросам защиты прав заключенных.

Она отметила, что в 2017 году члены региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК), по данным ФСИН России, около 3,5 тысячи раз посещали учреждения уголовно-исполнительной системы.

"Тем не менее, мы видим, что на сегодняшний день нет законодательного механизма, который позволял бы, например, аппарату уполномоченного по правам человека в РФ, который также получает подобного рода жалобы и обращения, принимать участие в этих посещениях", — отметила Бокова.

Член Совфеда сообщила, что накануне, во вторник они обсуждали с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой возможность законодательного закрепления этой процедуры — чтобы сотрудники аппарата по доверенности могли принимать участие в посещениях мест заключения.

Одна из участниц заседания предложила также рассмотреть возможность допуска в пенитенциарные учреждения сотрудников аппаратов региональных уполномоченных, по аналогии с федеральным омбудсменом.

"Да, мы такую возможность обсуждаем, так как готовится сейчас рамочный закон по общим принципам деятельности уполномоченных в Российской Федерации. Такая возможность уже прошита в этом законодательстве. Если мы дойдем до внесения, я думаю, что деятельность региональных уполномоченных будет, скажем, аналогичной деятельности федерального уполномоченного. По крайней мере, мы такую конструкцию обсудили", — сказала Бокова.