В Москве 22 сентября стартует чемпионат профмастерства для людей от 50 лет

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Чемпионат профессионального мастерства "Навыки мудрых" для специалистов старше 50 лет пройдет на ВДНХ в Москве 22-23 сентября, сообщил журналистам генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Worldskills Россия)" Роберт Уразов.

"Это будет 22-23 сентября на ВДНХ, где построен новый комплекс под названием "Техноград", который и является мастерскими для обучения, в рамках "Технограда" и будет проводиться сам чемпионат. Всего планируется 130 конкурсантов и около 80 экспертов", — сказал Уразов.

Так, конкурсанты будут соревноваться по 26 компетенциям, среди которых электромонтаж, ресторанный сервис, столярное дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство, поварское дело, медицинский и социальный уход, флористика, хлебопечение, геодезия и другие.

"Также будет организовано 45 мастер-классов от действующих сотрудников различных компаний и предприятий в возрасте 50+. Если говорить про региональный разрез, то это 28 регионов, конечно, большую часть составляют москвичи, однако это первый чемпионат, и со временем это число будет изменяться в большую сторону", — добавил Уразов.

Директор пояснил, что проведение подобного чемпионата необходимо для того, чтобы показать, что в профориентации и приобретении новых навыков заинтересованы не только молодые люди, но и люди старшей возрастной категории, а также для того, чтобы повлиять на психологический барьер работодателей.

"Сам профессионализм от возраста никак не зависит, в некоторых вещах люди, которые имеют достаточно большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и голодные до побед. Поэтому для нас одна из основных задач этого чемпионата — посмотреть те практики, как подготовки, так и деятельности людей, которые приводят к профессионализму в возрасте старше 50 лет", — сказал Уразов.

Это же мнение поддержал и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, отметив, что на сегодняшний день перед властями стоит задача помочь предприятиям обеспечить обучение и современные программы профориентации для людей старшего поколения.

"Главный вопрос, который сегодня стоит и который необходимо реализовать, — это вопрос постепенного выхода на рынок граждан предпенсионного возраста и постепенное получение предпринимателями достаточно большого количества грамотных и опытных людей, которые работали в разных областях и остаются работать, закрывая достаточно большие ниши в развитии нашей экономики", — заключил он.

Уразов также сообщил, что движение WorldSkills совместно с Рострудом разрабатывает программу профессиональной переподготовки для людей старше 50 лет.

"Роструд и международное движение WorldSkills ведут активную работку по разработке совместной программы, которая поможет центрам подготовки кадров привлечь к себе более взрослую категорию людей и обучить их. Пока все разработано на базе среднего специального образования. Конечно, программы первичного образования отличаются от программ для взрослого населения, но этот вопрос технологически абсолютно решаем", — сказал Уразов.

Он отметил, что в этом направлении есть две основные проблемы — сложность в формировании у взрослых работников мотивации к переподготовке, а также нехватка в вузах направлений, специализирующихся на обучении людей этой возрастной категории.