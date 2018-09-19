Госдума поддержала проект, призванный уменьшить число фиктивных браков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект по исключению случаев злоупотребления иностранными гражданами правом получения разрешения на временное проживание.

Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный проект.

Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков, говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает, что разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте страны, в котором расположено место жительства гражданина России, являющегося его супругом (супругой).

Авторы инициативы отмечают, что подобную связь получения разрешения на временное проживание в России и места жительства гражданина РФ законопроектом предлагается установить для иностранных граждан, имеющих родителей и детей с российским гражданством.

При этом "ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранному гражданину выдано разрешение на временное проживание в РФ, предлагается не распространять на временно проживающего в РФ иностранного гражданина, получившего статус участника (члена семьи участника) государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому месту жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком", говорится в проекте.