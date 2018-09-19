"Энел Россия" начнет строить ветроэлектростанцию под Ростовом в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. ПАО "Энел Россия" в первом квартале 2019 года начнет реализацию проекта по строительству ветроэлектростанции в Азовском районе Ростовской области, сообщил на расширенном заседании правительства региона заместитель губернатора Владимир Крупин.

В середине февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения с представителями компаний "Роснано", "Росатом" и "Энел" по строительству ветропарков. После реализации проектов Ростовская область станет крупнейшим производителем ветряной энергии, примерно 600 мегаватт.

"Мы работаем с тремя компаниями в области ветроэнергетки. Раньше всех реализацию проекта начнет "Энел", в первом квартале 2019 года они уже начнут строительство. В конце 2020 года предполагается завершение проекта", — сказал Крупин.

Он уточнил, что в настоящее время компания ведет работу по заключению договоров аренды земельных участков.

Ветропарк будет располагаться на территории бывшей игорной зоны "Азов-Сити" общей площадью 133 гектара. Проектная мощность — более 90 мегаватт. Ветропарк сможет генерировать около 300 гигаватт-час в год. Заявленный компанией в соглашении объем инвестиций по проекту — 132 миллиона евро.

Другие новости региона читайте здесь >>