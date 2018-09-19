В Крыму региональные льготы "привязали" к нынешнему пенсионному возрасту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Госсовет Крыма принял в среду поправки к трем республиканским законам сферы социальной защиты, чтобы сохранить действующие в Крыму пенсионные льготы для женщин, достигших 55 лет, и мужчин от 60 лет независимо от их будущего пенсионного статуса, передает корреспондент РИА Новости.

После принятия поправок они будут иметь право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Кроме того, крымчане, имеющие статус "Ветеран труда", "Ветеран труда республики Крым" и "Ветеран военной службы", продолжат ежемесячно получать доплату в 500 рублей. Сохраняются льготы для медработников, учителей и библиотекарей, достигших нынешнего пенсионного возраста и работающих на селе не менее трех лет, в виде бесплатного пользования жильем с отоплением и освещением в пределах социальных норм.

За проект закона, разработанного по поручению президента России, проголосовали 62 депутата крымского парламента, выступивших против и воздержавшихся нет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2019 году на пенсию в республике выйдут порядка 34 тысячи человек.

Парламент Крыма в июле поддержал первый вариант федерального проекта изменений пенсионного законодательства.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.