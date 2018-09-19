В Крыму региональные льготы "привязали" к нынешнему пенсионному возрасту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Госсовет Крыма принял в среду поправки к трем республиканским законам сферы социальной защиты, чтобы сохранить действующие в Крыму пенсионные льготы для женщин, достигших 55 лет, и мужчин от 60 лет независимо от их будущего пенсионного статуса, передает корреспондент РИА Новости.
За проект закона, разработанного по поручению президента России, проголосовали 62 депутата крымского парламента, выступивших против и воздержавшихся нет.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2019 году на пенсию в республике выйдут порядка 34 тысячи человек.
Парламент Крыма в июле поддержал первый вариант федерального проекта изменений пенсионного законодательства.
Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.