Врачи проведут выездные консультации в 12 районах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Бригады врачей-специалистов в сентябре и октябре проведут выездные консультации в 12 районах Челябинской области, так как жители некоторых отдаленных населенных пунктов не могут попасть на прием к узким специалистам, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

"По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского специализированные бригады ведущих областных больниц начали вести приемы в сельских районах Южного Урала. График выездных бригад медиков на сентябрь-октябрь 2018 года уже известен. За это время врачи проконсультируют жителей 12 районов региона", — говорится в сообщении.

По словам Дубровского, жители некоторых деревень зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том числе из-за удаленности территорий, из-за отсутствия в местных больницах и поликлиниках таких специалистов. "Поэтому мы должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью мобильных бригад. Опыт выездных форм работы у нас есть – в области не первый год оказывается плановая лечебно-консультативная медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. Надо эту практику расширять. Наша задача – сделать медицину доступнее для жителя каждого населенного пункта", – цитируются в сообщении слова Дубровского.

По данным пресс-службы, с 17 сентября по 31 октября выездные консультации пройдут, в частности, в Сосновском, Еманжелинском, Троицком, Уйском, Пластовском и Красноармейском районах. Прием будут вести врачи областной больницы, областного перинатального центра, областной детской больницы. В состав бригад входят кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, неврологи, хирурги, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, ревматологи и другие специалисты.

Как сообщает минздрав региона, ежегодно на основе анализа уровня заболеваемости и заявок, направленных учреждениями здравоохранения Челябинской области, составляется план-график выездной работы врачей в муниципальные образования региона. На этот год запланировано более 280 выездов в территории.

В регионе оказание плановой лечебно-консультативной, профилактической медицинской помощи с использованием выездных мобильных комплексов осуществляет 21 клиника. Только за 2017 год выездные бригады осмотрели и проконсультировали 56,2 тысячи человек, на 2,5% больше, чем в 2016 году.

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