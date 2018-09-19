Темрезов: пострадавшим в ДТП жителям КЧР окажут всю необходимую помощь

ЧЕРКЕССК, 19 сен — РИА Новости. Все вопросы, связанные с лечением пострадавших жителей Карачаево-Черкессии при столкновении двух автобусов в Воронежской области, будут решены оперативно, заявил глава республики Рашид Темрезов на своей официальной странице в сети Инстаграм.

Авария произошла в 20.20 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкесию, врезался в стоявший на обочине автобус Volvo маршрута Москва — Ставрополь. Водитель Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы доставлены 14 человек, шестерым оказана помощь на месте. Позже во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

Темрезов сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.

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