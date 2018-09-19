Госдума запустила англоязычную версию официального сайта

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Государственная Дума запустила англоязычную версию официального сайта в связи с возрастающим интересом со стороны зарубежных партнеров к деятельности российских депутатов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В среду в ходе пленарного заседания зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила благодарность председателю Госдумы и отметила актуальность запуска англоязычной версии.

"У тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника", — сказал Володин, отметив при этом "огромный интерес к работе Государственной Думы за рубежом".

Ранее Госдума запустила англоязычные версии аккаунтов в социальных сетях.