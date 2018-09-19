В Москве высадили более 30 тысяч кустов хосты в 2018 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 30 тысяч кустов хосты высадили в Москве в 2018 году, сообщил в среду журналистам врио заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году для украшения Москвы комплекс городского хозяйства высадил более 30 тысяч кустов хосты", – сказал он.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, хосты являются долгожителями среди многолетников, при этом их кусты с возрастом становятся пышнее и красивее, сохраняя декоративность более 10-15 лет. Бело- и желто-зеленые, белоокаймленные, желтые и голубые хосты, как отметили в пресс-службе, хорошо чувствуют себя с мая по октябрь на улицах столицы.

Также в комплексе городского хозяйства рассказали, что растение легко выращивать, оно неприхотливо, нетребовательно к месту произрастания, отличается редкой теневыносливостью, но при этом хорошо себя чувствует и на открытых солнечных участках.